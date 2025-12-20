在宅医療は、通院が難しい患者さんが自宅で安心して診察や治療を受けられる仕組みです。近年は認知症を理由に、在宅医療を導入するケースが増えているそうですが、「いつから始めたらいいのか？」を迷う家族も少なくありません。そこで、認知症と在宅医療の関係について、内田先生（医療法人社団貞栄会）に解説してもらいました。 ≫【1分動画でわかる】「認知症」の人が在宅医療を始めるタイミングは？ 監修医師：内田