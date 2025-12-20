ベースメイク部門2025年カナコ的ベスコス【ベースメイク編】?ラ ロッシュ ポゼ「UV イデア XL プロテクショントーンアップローズ＋」ツヤと血色感を同時に叶えてくれるラロポの下地は今年の主役級！ただトーンアップするだけでなく、素肌のくすみを飛ばしながらも自然なツヤ感をプラスしてくれるので塗った瞬間ワンランク上の仕上がりに♡敏感肌でも使いやすい処方で、季節の変わり目などの肌がゆらぎやすい時にも安心して使