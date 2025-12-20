マイベスト ボディケアヘルツスキン フルフィルメント バランシングウォーター妊娠中から肌の乾燥がひどくなり、産後もその状態が続いて、痒みが出てしまうほどに。そんなときに使い始めたのが、この全身用の美容水です。子どもがいるとお風呂上がりは時間との勝負ですが、これはお風呂から上がったらまず全身にシュッと吹きかけるだけ。顔・体・頭皮まで使えるのが本当に助かります。「とりあえずこれだけすれば安心！」という