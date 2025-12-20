2025年12月12日、中国メディアの環球時報は、中国式の育児を評価するインドメディアの記事を紹介した。記事が紹介したのは、インド紙ザ・タイムズ・オブ・インディアの10日付文章。同紙は中国式育児が長らく学業の優秀さや道徳的な自律性と関連付けられてきたとした上で、偏見を排して見てみると中国の家庭における育児の根底には世界に通じる有効性があると論じている。まず、中国の家庭ではしつけが罰ではなく、子どもへの愛情と