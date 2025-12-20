「霜降り明星」の粗品（32）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「女芸人No.1決定戦THEW2025決勝」にて、同じく審査員を務めた「笑い飯」哲夫（50）の認識に“取り返しのつかない”ミスがあったのではと指摘する場面があった。哲夫は17日に放送されたFM大阪「赤maru」に出演した際「ニッチェ」の2本目のネタに言及。江上敬子が演じた人物が左足をケガしたとウソをつく場面があったが、哲夫は「左足をケガした人って