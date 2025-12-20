事件や事故で家族を亡くした遺族らが、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のコンサートに招待されました。さいたま市で開かれたコンサートには、事件や事故で家族を亡くした子どもら31人が招待されました。コンサートでは曲にあわせてペンライトを振るなどして楽しんでいました。参加した遺族は「ももクロちゃんのかわいらしさと、本当に元気をもらえたなと」と話していました。