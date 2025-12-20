メールマガジンや会員制サイトで必須のメーリングリストサービスですが、会員の人数によって料金がかかり、会員数やメールの配信数が多くなるにつれてコストが高くなります。そこで、オープンソースのメール配信プラットフォーム「Notifuse」を利用すれば、会員数に関係なく低コストでメールを配信できます。Notifuse - Free Open-Source Alternative to Mailchimp & Resendhttps://www.notifuse.com/「Live Demo」をクリック