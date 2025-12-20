ミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権は２１日、男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位の友野一希（第一住建グループ）は、４回転ジャンプなどで精彩を欠き、フリーは１４１・６９点で合計２２９・７４点の６位。３枠の五輪代表入りは厳しくなった。（デジタル編集部）１９日のＳＰでは、４回転サルコーの着氷が乱れ、直後のスピンでまさかの転倒。４位からのスター