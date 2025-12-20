歌手のアイナ・ジ・エンドが２０日、東京ガーデンシアターでワンマンライブ「ｎｕｋａｒｉａｒｉ」を開催した。アリをイメージしたという、赤色をベースに黒と白の縞（しま）模様が入った髪形で登場。「行くぞ東京！」と高らかに叫び、ライブをスタートさせた。槙原敬之が作詞作曲した「クリスマスカード」では、ステージが赤と緑のクリスマスカラーで彩られ、ツリーやプレゼントＢＯＸを用いた、この季節ならではの演出を披露