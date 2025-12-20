俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は２０日に最終話「はじまり」が放送された。東雲（深川麻衣）の記事により、事件の背後にキング（間宮）たちのいじめがあったことが明るみとなった。心配したどの子（新木）がキングのもとを訪れ、ドの子（大後寿々花）の転校先「タクト学園」について語る。東雲は、自分もタクト学園出身だと告白。キングは「スナックイマクニ」のコースターに