ソロアーティストのアイナ・ジ・エンドが２０日、東京・有明の東京ガーデンシアターでワンマンライブ「ｎｕｋａｒｉａｒｉ」を開催した。７月にリリースした「革命道中」がＳＮＳ総再生回数１６億回を突破するなど大ヒット。「世界の方に聞いてもらえるきっかけができたのも、挑戦し続けたからこそ見れた景色かなと。ファンの方々、家族に改めて感謝したい」と話した。このヒットで紅白歌合戦出場を決めた。アイナは「自分だ