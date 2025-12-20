【アルカナディア4周年記念トークライブ】 12月20日20時より配信開始 コトブキヤは、配信番組「アルカナディア4周年記念トークライブ」にて完全新規ディアーズを公開した。 「アルカナディア」シリーズに登場する新ディアーズ（キャラクター）2体が公開。キャラクターデザインはNidy-2D-氏が手掛け、モチーフは七つの大罪「ベルゼブブ」とな