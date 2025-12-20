■全日本フィギュアスケート選手権2日目（20日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）がトータル287.95点で全日本連覇を達成。規定により来年2月のミラノ・コルティナ五輪日本代表に内定した。この日のフリーはジャンプの転倒などがあ