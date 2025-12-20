20日午後9時33分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は根室半島南東沖で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の根室市です。【各地の震度詳細】■震度3□北海道根室市■震度2□北海道標津町別海町■震度1□北海道中標津町弟子屈