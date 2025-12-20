ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）が20日、東京ガーデンシアターで、ワンマンライブ「nukariari」を行った。今年は「革命道中−On The Way」がSNSでの総再生回数16億回を突破するなど世界的な大ヒット。走り抜いた1年の集大成とも言えるステージに立ち、唯一無二の歌声で魅了した。「行くぜ東京〜！」と叫び、派手に幕を開けると、1曲目の「Poppin‘Run」から会場に熱気があふれた。12人のダンサーと「Love Sick」を