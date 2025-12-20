マカオ特別行政区政府は12月20日朝、金蓮花広場で盛大な国旗掲揚式を行い、マカオの祖国復帰26周年を祝いました。同日午前8時、マカオ特別行政区の治安警察署特警隊で構成された護衛隊が五星紅旗とマカオ特別行政区の区旗を護送して金蓮花広場に入りました。儀仗隊が『義勇軍行進曲』を奏でる中、国旗と特別行政区の区旗がゆっくりと掲揚されました。マカオ特別行政区の岑浩輝行政長官、中央政府駐マカオ聯絡弁公室（中聯弁）の鄭