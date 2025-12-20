◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）男子でショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）がフリー１８３・６８点、合計２８７・９５点で優勝。１９９３年に３連覇した父の正和コーチと史上初の父子での連覇を達成し、来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表に内定した。冒頭のサルコー、続くトウループと出来栄え