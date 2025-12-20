１８日、黒竜江省檔案館で始まった７３１部隊細菌戦の史料展の一角。（ハルビン＝新華社記者／何山）【新華社ハルビン12月20日】中国黒竜江省ハルビン市の省檔案館（公文書館）で18日、旧日本軍の細菌戦を担った「731部隊」に関する史料展が始まった。日本の細菌戦が周到な計画の下、上意下達で遂行された組織的な国家犯罪であったという歴史の事実を明らかにしている。黒竜江省檔案館、ハルビン市檔