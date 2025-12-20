LUNASEAのSUGIZO（56）が20日、自身のインスタグラムを更新。自身が運転する自動車とバイクとの接触事故が発生し、負傷したことを公表した。SUGIZOは「このたび、12月18日に、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました」と明かした。「現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています」と説明し「今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、1日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」とコメントした。公式サ