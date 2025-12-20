■3人同じ方向を見て進む後ろ姿やおそろいニット姿も 【写真・動画】Mrs. GREEN APPLEがクリスマスのドイツを楽しむ様子①～② 日本テレビ『アナザースカイ』公式SNSにて、Mrs. GREEN APPLEのドイツ旅ショットが公開された。 3人は12月20日の放送でクリスマスシーズンのドイツを巡る。 「歴史ある街並みやクリスマスマーケットを巡り、3人の等身大の姿と、かけがえのない旅の時間をお届けし