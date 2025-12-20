16日（火）に開幕した男子世界クラブ選手権2025。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場した。 そのうち予選ラウンドの各プール上位2チームが決勝トーナメントに進出。プールAからはザビエルチェ（ポーランド）とヴォレイ・レナータ（ブラジル）、プールBからはペルージャ（イタリア）と大阪ブルテオ