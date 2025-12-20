20日午後9時30分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は根室半島南東沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、根室地方北部、根室地方南部です。