ロック歌手の矢沢永吉（７６）が２０日、横浜・ぴあアリーナＭＭでツアー「ＤｏＩｔ！ＹＡＺＡＷＡ２０２５」のファイナル公演を行い、完売の１万人を前に全２０曲を熱く歌い上げた。オープニング映像が始まると１万人は総立ちで「永ちゃん」コール。ステージに現れた矢沢はサングラスを外し、黒いローブを脱ぐと、紺のスーツに黒いシャツ姿で「さまよい」を歌い出した。４曲目、「恋の列車はリバプール発」を歌い終え