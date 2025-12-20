全日本選手権・男子フリーフィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。男子フリーで佐藤駿（エームサービス・明治大）は、188.76点をマーク。合計276.75点で2位に入り、初の五輪代表を確実にした。「火の鳥」に乗った佐藤が、ミラノへの道を切り開いた。冒頭に4回転ルッツを決めると、4─3回転のトーループ、単発の4回転トーループも