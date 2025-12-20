石原夏織が2026年1月8日(木)から放送のTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』エンディングテーマ「星眼鏡」を、2026年1月8日(木)0時より配信リリースすることが決定した。合わせて、原作の岩飛猫先生描き下ろしによるオリジナルの配信ジャケットも公開。▲ジャケット本作は原作・岩飛猫氏による、SNSやpixivコミックを中心に話題沸騰中の本作は、目に見えない紳士な透明男の透乃眼(とうのめ)あきらと、目の見え