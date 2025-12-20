Mrs. GREEN APPLEが10月25日(土) に愛知県バンテリンドーム ナゴヤを皮切りにスタートさせた、自身最大規模となる5大ドームツアー＜Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”＞が、本日12月20日(土)に東京ドームでツアーファイナルを迎えた。本ツアーは、全12公演で合計55万人を動員、“EDEN no SONO”(2019〜2020年開催)から始まり、“NOAH no HAKOBUNE” (2023年開催)、“Atlantis”(2023年開催)へと物語が紡がれてきた