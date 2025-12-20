ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが２０日、運転する車でバイクと接触事故を起こし、その影響で２３日に東京・有明アリーナで予定されていたＬＵＮＡＳＥＡのライブを延期するとバンドの公式ホームページで発表した。ＳＵＧＩＺＯは「この度、１２月１８日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました」と報告。「お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心よりお祈り申