お笑いコンビ「アンジャッシュ」児嶋一哉（53）が20日、自身のXを更新。手術を受けたことを報告した。児嶋はXに「粉瘤、鼓膜形成術1週間で2回手術、、」と投稿。ファンから心配の声が寄せられた。粉瘤とは、皮膚の中にできものができ、その中に角質や皮脂などが溜まって大きくなる良性の皮下腫瘍のこと。手術による切除が主な治療法とされる。鼓膜形成術は、慢性中耳炎や外傷による鼓膜の穿孔を修復し、新しい鼓膜を再生さ