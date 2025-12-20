「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）男子フリーが行われ、２２年北京五輪銀メダリストで、ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー１８３・６８点、合計２８７・９５点で大会２連覇で２大会連続五輪代表に決定した。ＧＰファイナル銀メダルですでに代表入りが濃厚な状況だった中で、勝って自力で切符をもぎとった。ＧＰファイナル銅メダルで、ＳＰ５位だった佐藤駿