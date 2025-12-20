株や投資信託は資産を大きく増やせる可能性がある半面、元本が減るリスクもあります。そのため、「元本が減るのは怖いから、自分はやっぱり預金派がいい」と感じる方もいるのではないでしょうか。今回は、「お金はリスクを負わず、安全に着実に守りたい」と考える方に、ゆうちょ銀行の定期貯金がおすすめの理由とその活用方法について解説します。投資が苦手でも大丈夫。ゆうちょ銀行で「安心」を買うゆうちょ銀行の定期貯金は、「