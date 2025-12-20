21日（日）の天気全国的に雨で雷雨となるところもあるでしょう。朝から気温は高めですが、日本海側を中心に、夜にかけて気温がどんどん下がり、寒くなりそうです。●西日本、沖縄九州、中国、四国は午前中のうちに雨のやむところが多く、晴れ間も戻りそうです。近畿は日中、雨が降るでしょう。最高気温は15℃を上回るところが多いですが、夜には一桁の寒さとなるところもありそうです。●東日本北陸や東海は午前中から雨で、関東は