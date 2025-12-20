滝沢秀明さんが代表取締役をつとめる株式会社TOBEと株式会社ポニーキャニオンが業務提携し、⾳楽レーベル『RED ON』を設⽴したことを、20日に発表しました。レーベルの名前『RED ON』の『RED』は『Resonance (共鳴 / ⾳の響き) 』、『 Expression (表現) 』、『Destiny (運命)』を意味しているそうで、数多くの情報がボーダーレスに行き交い変容する国内外の⾳楽シーンに、アーティスト表現の可能性をひら