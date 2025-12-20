男子フリーの演技を終え、あいさつする鍵山優真＝国立代々木競技場フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権第2日は20日、東京・国立代々木競技場で行われ、男子は22歳の鍵山優真が合計287.95点で2年連続2度目の優勝を果たして五輪代表に決まった。SP首位で迎えたフリーは2位。フリーでトップの佐藤駿が合計276.75点でSP5位から2位に食い込み、今月のGPファイナル3位に続く好成績。S