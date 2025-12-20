フィギュアスケートの全日本選手権は２０日、東京の国立代々木競技場第一体育館で行われ、男子は鍵山優真（２２）（オリエンタルバイオ）が２連覇を達成し、来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表入りを決めた。日本男子の同五輪出場枠は３で、日本スケート連盟は２１日に残り２人を選出し、女子（３枠）やペア（２枠）の代表内定選手とともに発表する。鍵山は横浜市出身で、五輪初出場だった２０２２年北京大会は、個人