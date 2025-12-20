目標達成へ結束を強めている（左から）白鵬女子、東海大相模、橘の選手たち＝京都市内男子第７６回、女子第３７回全国高校駅伝は２１日、京都市のたけびしスタジアム京都発着コースで行われる。２０日は開会式が行われ、男女出場各５８校の区間オーダーが発表された。神奈川代表の男子・東海大相模（４年ぶり３度目）と女子・白鵬女子（５年連続１８度目）、橘（５年ぶり２度目）の選手たちは決意を新たにした。東海大相模は初