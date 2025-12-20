『サレ妻になり今は浮気探偵やってます ママに内緒だよ』（コマ：原作、蒼衣ユノ：イラスト・漫画/KADOKAWA）第1回【全10回】この記事の画像を見る第二子妊娠中のりんは、ある日幼い息子の一言から、夫が息子を何かに巻き込んでいるのではないかと心配になる。夫は帰宅が遅くなったり、急に機嫌が悪くなると思いきや「実家に帰ってのんびりしてきたら？」と言ってきたり…次々と怪しい行動が露呈していく。夫だけならまだしも、息