バンダイは、「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」(385円)を2026年5月より全国量販店の菓子売場等で発売する。「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」は、玩具もお菓子も楽しめるビスケットシリーズのちいかわ第2弾。リボンをあしらったちいかわたちの可愛らしい刺繍缶バッジ(約50mmサイズ)が13種類からランダムで1個、またキャラクターがプリントされたバター風味のビスケットがセットになっている。SNSでは「やばい可愛すぎ! あ