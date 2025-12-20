大根を丸ごと一本買ったけどどうしよう……そんな時に役立つ「大根の部位別オススメの食べ方マップ」が農林水産省公式X(@MAFF_JAPAN)に投稿されました。(@MAFF_JAPANより引用)○部位別 おすすめの食べ方大根の葉：栄養価が高いので捨てないでください。炒め物や浅漬けなどオススメです。大根上部：生食向き。サラダやあえものがオススメ大根中部：焼き物・煮物向き。大根ステーキやおでんはいかが？大根下部：汁物・漬物向き。薄切