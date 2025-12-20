【モデルプレス＝2025/12/20】モデルで俳優の冨永愛（43）が12月20日、自身のInstagramを更新。俳優の⼭本⼀賢（39）との間に、新しい命を授かったことを報告した。【写真】43歳パリコレモデル「売り物みたい」手作りスイーツ◆冨永愛、妊娠発表冨永は、「いつも温かい応援をありがとうございます。このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠している