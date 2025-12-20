【アルカナディア4周年記念トークライブ】 12月20日20時より配信開始 コトブキヤは、配信番組「アルカナディア4周年記念トークライブ」にてプラモデル「グランデスケール ルミティア」の商品化を発表した。2026年1月6日11時より予約受付を予定し、価格は14,300円。 本商品は「アルカナディア」の天使型ディアーズ「ルミティア」をグランデスケールプラモデル化