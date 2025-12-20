ロック歌手の矢沢永吉が２０日、横浜市のぴあアリーナＭＭでソロデビュー５０周年を記念した全国ツアー「ＤｏＩｔＹＡＺＡＷＡ２０２５」のファイナル公演を迎えた。会場には満員となる約１万人のファンが集結。約２時間かけて代表曲「止まらないＨａ〜Ｈａ」など全２０曲を歌唱し、節目のツアーを華々しく締めくくった。永ちゃんらしく熱く、ロックに半世紀の集大成を飾った。「ファイナルへ、ようこそいらっしゃい」。