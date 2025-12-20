侍ジャパン大学日本代表の指揮官として、昨夏のハーレム大会、プラハ大会、今夏の日米大学野球選手権大会を１６戦全勝に導き、２年間の任期を終えた堀井哲也監督（６３）＝慶大監督＝に、東京運動記者クラブのアマ野球分科会から特別賞が贈られた。２０日に横浜市内の慶大グラウンドで授与式が開かれた。プラハ大会４試合、ハーレム大会７試合、そして日本開催となった日米大学野球５試合を全て白星で飾り、国際大会において日