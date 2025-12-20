◆プロボクシング全日本新人王決勝▽ミドル級（７２・５キロ以下）５回戦〇佐々木革（４回ＴＫＯ）テイラー海●（２０日、東京・後楽園ホール）ミドル級は東日本新人王の佐々木革（かく、２０）＝八王子中屋＝が、西軍のテイラー海（２２）＝本田フィットネス＝に４回１分２１秒、ＴＫＯ勝ち。全日本新人王を獲得した。戦績は佐々木が７戦全勝（４ＫＯ）、テイラーが２勝１敗。佐々木が強烈な右一発でテイラーをキャ