ロック歌手矢沢永吉（76）が20日、神奈川・ぴあアリーナMMで、ソロデビュー50周年全国ツアー、EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR「Do It! YAZAWA 2025」最終公演を行った。1975年（昭50）4月13日、日比谷野外音楽堂でロックバンド「CAROL」は幕を閉じた。だがそれは、矢沢永吉の幕開けでもあった。同年9月21日、「I LOVE YOU,OK」でソロデビュー。その後、東京ドーム公演日本人最年長記録、日本武道館公演通算160回達成（13日時点）など