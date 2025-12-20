小さな子どもを抱え、さらに妊娠中の体で育児と家事、そして自己研鑽に励む毎日。そんななか、夫がたまに参加する飲み会にどうしてもモヤモヤしてしまう……。今回の投稿者さんの悩みは「心置きなく休めない母親」ならではの葛藤が詰まっています。共感するママも少なくないかもしれませんね。『夫の飲み会、時々モヤモヤしてしまいます』投稿者さんは現在、3歳と1歳のお子さんを育てる傍ら、第3子を妊娠中。つわりや2歳差育児、そ