ジープ初の“高強度シート”を採用したタフな限定車ステランティスジャパンは2025年11月27日、ジープブランドのコンパクトSUV「レネゲード」に、特別仕様車「ノーススター エディション（North Star Edition）」を設定したと発表し、同年12月13日から発売しました。レネゲードは、ジープの始祖「ウィリス」からインスパイアされた丸型ヘッドライトや7スロットグリルといった伝統的なデザイン要素を、現代的な“ボクシー（箱型