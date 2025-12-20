私はカオリ。義母に食事に誘われて、渋々ながらも義実家へ行きました。そこには義妹もいて、和やかに食事がはじまります。ところが義母が突然、「カオリちゃんが赤ちゃんを授かったの！産後はウチに来てもらうのよ」と発表。安定期前なのに勝手に決められ、私は言葉を失いました。すると義妹が「それ、私が聞いていい話だったの？」と静かにひと言。場の空気が一変したのです。私は義妹の言葉と予想外の展開に、ただただ驚きまし