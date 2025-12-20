「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）男子フリーが行われた。初の五輪代表入りを目指すＳＰ２位の三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝はフリー１６５・５３点、合計２６１・１８点で３位となり、代表入りが濃厚となった。ミラノ・コルティナ五輪代表発表は全競技が終了した２１日に行われる。冒頭の４回転ループを鮮やかに決めると、４回転サルコーも成功。４回転トーループ−３回転