史上初の父子２連覇を達成だ。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねるフィギュアスケートの全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）、男子フリーは鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１８３・６８点、合計２８７・９５点で２連覇を飾った。父でコーチの正和氏は１９９１年大会で３連覇。かつては小塚崇彦、父の嗣彦が父子優勝を果たしていたが、連覇を成し遂げた父子は今回が初めて。さら