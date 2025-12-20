俳優の福山雅治（56歳）と大泉洋（52歳）が、12月20日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。お互いの“似ているところ”について語った。福山と大泉は今回、「映画ラストマン -FIRST LOVE-」（12月24日公開）の宣伝を兼ねて、生放送の同番組の冒頭から出演。いろいろな話をしていく中で、MCの佐藤栞里から「作品では兄弟役でしたが、お互い似ているなぁと思うところは？」との質問が出る。これに福山は「ありま